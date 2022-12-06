"Мопеди" повернулись: росіяни атакували Дніпро дронами

Росія ввечері, 6 грудня, атакувала Дніпро ймовірно іранськими дронами. Через це у місті було чути вибухи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні "байкери" будуть припарковані. Зберігаємо спокій та інформаційну тишу", - написав голова Дніпропетровської обласної ради.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Дніпропетровській та ще кількох областях оголосили о 21:47. Одразу після цього в Дніпрі було чути вибухи.

Іранські дрони на війні проти України

Восени Росія почала активно використовувати проти України іранські дрони Shahed-136. Окупанти перефарбували та перейменували їх на "Герань". Після того українська влада звинуватила Іран у передачі Росії озброєння. Ця країна довго заперечувала свою причетність до цього, проте згодом все ж визнала, що нібито передала РФ кілька дронів, проте "ще до війни". Цю інформацію одразу ж спростували у США.

Всередині листопада Росія перестала використовувати іранські дрони. Речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін повідомив, що це стало можливими через погодні умови.

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