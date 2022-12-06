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"Мопеди" повернулись: росіяни атакували Дніпро дронами

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Мопеди" повернулись: росіяни атакували Дніпро дронами

Фото: Associated Press

Окупанти вирішили "привітати" українців із Днем ЗСУ.

Росія ввечері, 6 грудня, атакувала Дніпро ймовірно іранськими дронами. Через це у місті було чути вибухи. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

"Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні "байкери" будуть припарковані. Зберігаємо спокій та інформаційну тишу", - написав голова Дніпропетровської обласної ради. 

Зазначимо, що повітряну тривогу в Дніпропетровській та ще кількох областях оголосили о 21:47. Одразу після цього в Дніпрі було чути вибухи. 

Іранські дрони на війні проти України 

Восени Росія почала активно використовувати проти України іранські дрони Shahed-136. Окупанти перефарбували та перейменували їх на "Герань". Після того українська влада звинуватила Іран у передачі Росії озброєння. Ця країна довго заперечувала свою причетність до цього, проте згодом все ж визнала, що нібито передала РФ кілька дронів, проте "ще до війни". Цю інформацію одразу ж спростували у США. 

Всередині листопада Росія перестала використовувати іранські дрони. Речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін повідомив, що це стало можливими через погодні умови. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
423
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