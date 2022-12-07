Чемпіон України з баскетболу прикро поступився в овертаймі матчу Єврокубка

"Прометей" провів черговий поєдинок у другому за престижністю клубному турнірі Європи – Єврокубку.

У вівторок, 6 грудня, чинний чемпіон України з баскетболу "Прометей" поступився французькому "Буру" у матчі сьомого туру групового етапу Єврокубка.

Поєдинок завершився з рахунком 92:85.

Українська команда перемогла у першій чверті, однак суперник зрівняв рахунок у другій. Після великої перерви боротьба була рівною і лише в овертаймі французи вирвали перемогу.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі "Прометея" став захисник Іссуф Санон. Він набрав 18 очок і додав до них 5 підбирань.

Українська команда наразі посідає сьоме місце з десяти у турнірній таблиці групового етапу. До 1/8 фіналу вийдуть вісім найсильніших команд.

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