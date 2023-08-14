Німеччина надала майже 500 млн грн на фінансування українських підприємців

Завершився перший етап програми «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні», який був спрямований на підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності мікро-, малих і середніх підприємств України, сприяння безперервному розвитку підприємницького потенціалу та компетенцій ММСП.

Фінансування відбувалося на кошти уряду Німеччини в межах проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»). Реалізацію ініціативи здійснювала німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у партнерстві з German Sparkassenstiftung for International Cooperation, Фондом розвитку підприємництва та двома українськими банками — «Львів» і «Ощадбанк».

«Для свого зростання підприємства (МСП) потребують ліквідності. Ми надаємо необхідні кошти через нашу програму субсидіювання кредитів», — прокоментував Армін Гофманн, директор програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», GIZ.

В програмі взяли участь 136 підприємців з усієї України (окрім тимчасово окупованих територій). Вони отримали кредити для інвестиційних цілей або поповнення обігових коштів в одному з банків-партнерів загальною сумою майже 500 мільйонів гривень. Після успішної реалізації кредитних коштів кожен учасник отримав грант на компенсацію витрат. Загальна сума виданих грантів — понад 59 мільйонів гривень.

«Щойно Банк Львів отримав запрошення стати партнером програми — ми вже знали, що партнерство буде успішним. Бо підтримка бізнесу наш стратегічний напрямок. За п’ять місяців програми ми отримали декілька сотень заявок на участь. Як результат — профінансували 78 підприємств, які потребували інвестицій для розвитку. Серед них як великі виробництва, що, наприклад, придбали та встановили сонячні батареї, так і менші ферми, які змогли закупити нові трактори для обробки землі. Нам вдалося відгукнутися на потребу бізнесу комплексно — поєднати можливості грантової програми з банківськими кредитними продуктами. Синергія зусиль завжди позитивно впливає на спроможність українського бізнесу”, — розповідає Ольга Филипенко, виконавча директорка Банку Львів.

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ зазначила: «Ця грантова програма – вже третій наш проєкт з німецькими партнерами. Успіх співпраці Ощаду зі Шпаркассе ґрунтується на подібності двох банків на структурному рівні, в обсягах бізнесу та історії створення, на попередньому досвіді Ощаду в реалізації грантових програм національного рівня і нашій найбільшій мережі відділень по Україні з високопрофесійними менеджерами, що готові надавати консультації підприємцям як особисто, так і онлайн. Наша спільна довіра і розуміння вже переросли в надійне партнерство, відкрите до наступних спільних проєктів».

Окрім фінансової підтримки підприємці мали змогу отримати консалтингову допомогу від «Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «CMC-Ukraine» тривалістю до 53 годин за такими напрямами: розширення ринків збуту, операційна та виробнича ефективність, маркетинг та продаж, цифрова трансформація, енергоефективність, управління персоналом, розробка та адаптація стратегії, юридичні аспекти, бухгалтерський облік та оподаткування.

Ніклаус Бергманн, керуючий директор в "German Sparkassenstiftung for International Cooperation", зазначив: «Sparkassenstiftung з міжнародного співробітництва пишається тим, що робить внесок у підтримку малого бізнесу в Україні через гранти на інвестиції та оборотний капітал, що супроводжуються заходами з розвитку підприємницького потенціалу. Ми раді поділитися досвідом Sparkassen з нашими українськими партнерами, щоб спільними зусиллями відбудувати Україну».

“В умовах війни підтримка фінансування малого бізнесу у вигляді грантів є найбільш дієвим інструментом, який ми поєднали з банківським кредитуванням, а також з компенсацією процентів в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%». Завдяки цьому, малий підприємець отримав чудове фінансове рішення для реалізації своїх інвестиційних планів”, – підкреслив Андрій Гапон, виконавчий директор ФРП.