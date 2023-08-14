Президент Украины Владимир Зеленский посетил бригады, которые ведут наступательные действия в рамках ОТУ "Соледарь" в Донецкой области.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Зеленский посетил командные пункты 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Зеленский посетил бригады, ведущие наступательные действия в рамках ОТУ "Соледар" в Донецкой области Фото: ОП

Президент также обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Зеленский посетил бригады, ведущие наступательные действия в рамках ОТУ "Соледар" в Донецкой области Фото: ОП

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады в отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", – подчеркнул он.

Зеленский посетил бригады, ведущие наступательные действия в рамках ОТУ "Соледар" в Донецкой области Фото: ОП

Комбриги и комбаты передали президенту потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности, во фронтовых системах ПВО и различных видах БпЛА.

Более того, были обсуждены вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширение возможностей командиров по руководству личным составом, упрощение бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также усовершенствование работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий.

Были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности возможностей командиров и усиления мотивации военнослужащих.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских кафиров, которые массово убивают украинцев в их же домах. Он отметил, что российские террористы получат достойный ответ и вспомнил "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".

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