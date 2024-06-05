Чем закончится война?: Громкое заявление Байдена, испугавшее всех

По мнению американского лидера, "мир означает гарантию того, что Россия никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину".

Президент США Джо Байден сделал громкое заявление. Он публично рассказал, как видит окончание войны в Украине. Байден заявил и то, что шокировало украинцев: государство может не вступить в НАТО!

Как США собираются помочь Украине победить РФ, как на самом деле будет выглядеть эта победа и правда ли, что Байден против вступления Украины в НАТО – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Как выглядит мир для Украины и когда закончится война? Думаем, эти вопросы смущают всех украинцев без исключения. Их поставили Байдену, и его ответ несколько шокировал. По его словам может показаться, что война в Украине – надолго, но разберемся в этом глубже.

Видение мира в Украине от Байдена

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"Мир означает гарантию того, что Россия никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину". Именно это ответил Байден, когда его спросили, как он видит мир в Украине. Но о каких именно гарантиях идет речь – президент США не уточнил. Однако он добавил, что о гарантиях в виде вступления в НАТО, похоже, пока речь не идет:

"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не значит, что они являются частью НАТО. Это значит, что мы имеем с ними отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но если вы заметили, я никогда не был тем, кто готов поддержать НАТОвизацию Украины.

Это не так – я провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все тяготило. И значит, дело в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине упасть, запомните мои слова: вы увидите, как Польша падет, и вы увидите, как падут все страны вдоль фактической границы России".

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О каких гарантиях говорит Байден?

Поэтому Украине пока не быть в НАТО, считают в США, но Вашингтон будет помогать государству столько, сколько потребуется, чтобы не допустить его "падения" и не пустить рашистов к границам НАТО. То, о чем говорит Байден, похоже на израильский или тайваньский сценарий – обе страны не являются членами НАТО, но имеют тесные отношения с США, что останавливает потенциальных агрессоров от полномасштабных войн и прямых попыток их уничтожить, по крайней мере, сейчас.

Следует сказать, что в самом НАТО уверены, что в будущем Киев присоединится к Альянсу. Об этом, в частности, уже неоднократно говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако точных дат и возможных сроков пока никто не называет.

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Убедить в обратном Байдена уже совсем скоро может попробовать президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, президенты встретятся уже в ближайшее время. Запланированы две встречи лидеров. Первая состоится уже на этой неделе во Франции: 6 июня Зеленский и Байден будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. По словам Салливана, глава Белого дома "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским". Уже со временем президенты встретятся на полях саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии, сообщил советник Белого дома.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским / Фото: Офис президента Украины

Украину не пригласят в НАТО в июле – что будет взамен

Украину не пригласят в НАТО во время июльского юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне, но предложат пакет мер безопасности, который будет служить мостом к членству. Такое заявление 4 июня сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. Впоследствии она пространно объяснила, о каком именно документе идет речь:

"Члены Альянса предложат [Украине] целый пакет результатов, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет речь, которой мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации. Частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине, и передача ее под командование НАТО. Отчасти это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, чтобы мы послали сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется".

Стоит уточнить, что 75-й саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне. В Украине ждут два решения – о передаче новых систем ПВО и о конкретных шагах навстречу членству Украины в Альянсе. Об этом еще в январе 2024 года говорил Зеленский. К тому же в апреле 2024 года он раскрыл и главное условие для вступления Украины в Альянс:

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, а для кого-то просто скепсис из-за этого. И безусловно, уровень Украины как страны, которая проходит через полномасштабную войну, относительно ее совместимости и уровня военных, никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, вы и ваши собратья на фронте – это высокого уровня специалисты в разных направлениях".

Украина получит новый транш финансовой помощи

Но есть другая и уже хорошая новость для Украины! Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в американском правительстве сообщило, что в США предлагают предоставить Украине новое немалое финансирование. Речь идет о кредите в 50 млрд долл., который будут постепенно возвращаться не за счет Украины, а из дивидендов от замороженных российских активов на Западе.

Проект еще на этапе обсуждения, но для его реализации Америка уже требует от ЕС продлить против РФ все санкции на неопределенный срок. До этого момента санкции продлевали каждые полгода. Это должно "забетонировать" их и обезопасить от возможных политических изменений и последующих пустых дискуссий.

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