"Россия украла нас у Европы": Кулеба ответил, чего ожидать от Вашингтонского саммита НАТО в июле

Альянс, по словам министра, считает Украину своей. Но не принято решение, когда это нужно зафиксировать юридически на бумаге.

У стран-членов НАТО уже принято решение по Украине. Там считают украинское государство "своим". Однако пока не принято решение, когда это нужно юридически зафиксировать на бумаге. На Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 г. процесс приближения Украины к Альянсу станет более понятным.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве на презентации книги "Война и новые горизонты".

"У НАТО тоже принято решение, что Украина есть своя. Но не принято решение относительно того, когда это нужно зафиксировать юридически на бумаге. А юридическая фиксация – это собственно вступление. Некоторые страны-члены НАТО говорят: "Вы однозначно наши, мы забираем вас, это без вопросов. Но если мы вас прямо сейчас заберем или даже приглашение вам предоставим (например, уже на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в июле этого года – ред.) – это будет воспринято Россией как объявление войны. А мы говорим: "Россия и так все воспринимает как войну с НАТО". Но они опасаются. Но, я думаю, что у НАТО вопрос (членства Украины – ред.) тоже решен", – сказал Кулеба.

По словам министра, на Вашингтонском саммите НАТО в июле этого года примут решение, как сделать Украину еще более близкой к Альянсу.

"Ни одна страна, которая вошла, начиная с 70-х годов, в состав ЕС, не отвечала на 100% критериям вступления. Многие из них были и являются коррумпированными, нереформированными, с кучей структурных проблем. Но было четкое понимание, что это Европа, это наши, поэтому мы их забираем, и дальше уже будем доруивать ситуацию внутри. А Украину не воспринимали, как свою. Почему? .

Сейчас, как говорит министр, вопрос однозначно решен – Украина будет членом ЕС – мы свои.

Напомним, что до юбилейного Вашингтонского саммита НАТО остается около месяца. Мероприятие пройдет 9-11 июля 2024 года. Для союзников это будет третий саммит в условиях полномасштабной войны в Европе.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины дипломат Владимир Огрызко говорил, что члены Альянса, вероятно, не пригласят Украину к вступлению, однако продвижение по этому вопросу все же состоится.

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