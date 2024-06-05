Чим закінчиться війна?: Гучна заява Байдена, яка сполошила всіх

На думку американського лідера, "мир означає гарантію того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну".

Президент США Джо Байден зробив гучну заяву. Він публічно розповів, як бачить закінчення війни в Україні. Заявив Байден і те, що шокувало українців: держава може не вступити до НАТО!

Як США збираються допомогти Україні перемогти РФ, який насправді вигляд матиме ця перемога і чи правда, що Байден проти вступу України до НАТО – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Який вигляд матиме мир для України і коли закінчиться війна? Гадаємо, ці питання бентежать всіх українців без винятку. Їх поставили Байдену, і його відповідь дещо шокувала. З його слів може здатися, що війна в Україні – надовго, але розберімося в цьому глибше.

Бачення миру в Україні від Байдена

"Мир означає гарантію того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну". Саме це відповів Байден, коли в нього запитали, як він бачить мир в Україні. Але про які саме гарантії йдеться – президент США не уточнив. Однак він додав, що про гарантії у вигляді вступу до НАТО, схоже, поки не йдеться:

"Мир має вигляд гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось який вигляд має мир. І це не означає, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але, якщо ви помітили, я ніколи не був тим, хто готовий підтримати НАТОвізацію України.

Це не так – я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом. Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала. І отже, справа в тому, що якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам’ятайте мої слова: ви побачите, як Польща впаде, і ви побачите, як впадуть усі країни вздовж фактичного кордону Росії".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чим закінчиться війна в Україні?! Гучна заява Байдена, яка сполошила всіх!

Про які гарантії каже Байден?

Тож Україні поки не бути в НАТО, вважають в США, але Вашингтон допомагатиме державі стільки, скільки буде потрібно, щоб не допустити її "падіння" і не пустити рашистів до кордонів НАТО. Те, про що говорить Байден, схоже на ізраїльський або ж тайванський сценарій – обидві країни не є членами НАТО, але мають тісні відносини зі США, що зупиняє потенційних агресорів від повномаштабних війн і прямих спроб їх знищити, принаймні зараз.

Варто сказати, що у самому НАТО впевнені, що у майбутньому Київ приєднається до Альянсу. Про це зокрема уже неодноразово говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Проте точних дат і можливих термінів поки ніхто не називає.

Читайте провідні новини дня:

Переконати у зворотному Байдена вже зовсім скоро може спробувати президент України Володимир Зеленський. Як заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, президенти зустрінуться вже найближчим часом. Заплановано дві зустрічі лідерів. Перша відбудеться вже цього тижня у Франції: 6 червня Зеленський і Байден будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. За словами Саллівана, очільник Білого дому "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським". Вже згодом президенти зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії, повідомив радник Білого дому.

Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським / Фото: Офіс президента України

Україну не запросять до НАТО в липні – що буде натомість

Україну не запросять до НАТО під час липневого ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні, але запропонують пакет безпекових заходів, який слугуватиме мостом до членства. Таку заяву 4 червня зробила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт. Згодом вона розлого пояснила, про який саме документ йдеться.

"Члени Альянсу запропонують [Україні] цілий пакет результатів, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакета буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації. Частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передавання її під командування НАТО. Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпеченням того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться".

Варто уточнили, що 75-й саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні. В Україні чекають на два рішення – про передавання нових систем ППО і про конкретні кроки назустріч членства України в Альянсі. Про це ще в січні 2024 говорив Зеленський. До того ж у квітні 2024 він розкрив і головну умову для вступу України до Альянсу:

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, а для когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України як країни, яка проходить через повномасштабну війну, стосовно її сумісності і рівня військових тощо, ніхто не буде підіймати питання. Безумовно, ви і ваші побратими на фронті – це високого рівня фахівці в різних напрямках".

Україна отримає новий транш фінансової допомоги

Але є інша і вже гарна новина для України! Видання Financial Times з посланням на власні джерела в американському уряді повідомило, що в США пропонують надати Україні нове чимале фінансування. Йдеться про кредит у 50 млрд дол., який поступово повертатимуть не за рахунок України, а з дивідендів від заморожених російських активів на Заході.

Проєкт ще на етапі обговорення, але для його реалізації Америка уже вимагає від ЄС подовжити проти РФ усі санкції на невизначений термін. До цього моменту санкції подовжували що пів року. Це має "забетонувати" їх і убезпечити від можливих політичних змін та подальших порожніх дискусій.

Читайте також: