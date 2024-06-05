Україну охопила повітряна тривога: яка причина

На всій територій України оголошена повітряна тривога вдень 5 червня. Причина – ракетна загроза для всієї держави.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали в ПС.

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Мапа тривоги 5 травня

Нагадаємо, в ніч проти 5 травня Росія атакувала Україну безпілотниками "Шахед". Ворог випустив 27 дронів, сили ППО знищили 22 з них.

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