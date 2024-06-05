На Сумщині пролунав 106 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 106 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади.

Юнаківська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (3 вибухи).

Миколаївська громада: були артилерійські (2 вибухи) та мінометні обстріли (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух). Також ворог бив з мінометів (20 вибухів). На жаль, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини.

Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (5 вибухів), мінометні (5 вибухів), артилерійські ( 5 вибухів) обстріли та зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів). Також ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксована атака БПЛА «Ланцет» (2 вибухи).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи). На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Великописарівська громада: завдано гранатометний обстріл (4 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Конотопська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). На жаль, внаслідок обстрілу 1 людина отримала поранення.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (9 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали два вибухи.

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