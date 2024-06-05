На Сумщині пролунав 106 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 106 вибухів.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади.
- Юнаківська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та атака FPV дроном (3 вибухи).
- Миколаївська громада: були артилерійські (2 вибухи) та мінометні обстріли (3 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух). Також ворог бив з мінометів (20 вибухів). На жаль, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини.
- Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (5 вибухів), мінометні (5 вибухів), артилерійські ( 5 вибухів) обстріли та зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Краснопільська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів). Також ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Свеська громада: зафіксована атака БПЛА «Ланцет» (2 вибухи).
- Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи). На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина.
- Великописарівська громада: завдано гранатометний обстріл (4 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- Конотопська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). На жаль, внаслідок обстрілу 1 людина отримала поранення.
- Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (9 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали два вибухи.
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