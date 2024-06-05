В Сумской области раздалось 106 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 106 взрывов.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Свеская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Великописаревская, Конотопская, Новослободская общины.

Юношеское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (3 взрыва).

Николаевская община: были артиллерийские (2 взрыва) и минометные обстрелы (3 взрыва).

Хотинская община: совершена атака FPV дроном (1 взрыв). Также враг избивал из минометов (20 взрывов). К сожалению, в результате обстрела получили ранения два человека.

Белопольское общество: совершена атака FPV дроном (5 взрывов), минометные (5 взрывов), артиллерийские (5 взрывов) обстрелы и зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Краснопольское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов). Также враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Светское общество: зафиксирована атака БПЛА «Ланцет» (2 взрыва).

Эсманьское общество: был минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская община: совершены артиллерийские обстрелы (3 взрыва).

Середино-будская община: россияне били из минометов (12 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). К сожалению, в результате обстрела погиб один человек.

Великописаревское общество: нанесен гранатометный обстрел (4 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Конотопская община: совершен ракетный удар (1 взрыв). К сожалению, в результате обстрела 1 человек получил ранения.

Новослободская община: зафиксирован обстрел из РСЗО (9 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.

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