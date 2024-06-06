Блокада поляками пункта пропуска "Рава-Русская": как долго продлится акция

Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.
Блокирование поляками движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" продлится до ночи 7 июня.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
"По информации, полученной от польской стороны, блокирование движения в ППР "Гребенное" продлится до 00:00 7 июня по киевскому времени. В рамках объявленного блокирования протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", — говорится в заявлении.
Напомним, на днях польские аграрии снова возобновили блокаду украинской границы. Требование такое же — уменьшить ввоз зерновых культур на территорию страны.
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