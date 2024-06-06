Блокада поляками пункту пропуску "Рава-Руська": як довго триватиме акція

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд із України.

Блокування поляками руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне" триватиме до ночі 7 червня.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху до ППР "Хребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом. У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, днями польські аграрії знову відновили блокаду українського кордону. Вимога така сама — зменшити ввезення зернових культур на територію країни.

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