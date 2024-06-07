США вітали б участь Китаю у Глобальному саміті миру — Держдеп

Разом з тим Пекін може припинити підтримку ВПК РФ, чим сприятиме зупинці російської агресії.

Участь делегації Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії могла б бути корисною для мирного процесу.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він заявив, що Вашингтон заохочував би Китай взяти участь у цьому саміті.

"Вони були присутні на попередніх зустрічах (в інших форматах. – Ред.), і на нашу думку, їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною і в цьому випадку",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Разом з тим, він заявив, що Пекін може зробити багато інших кроків, які принесли б користь. Зокрема представник Держдепу нагадав, що Китай міг би припинити надавати допомогу путінському режиму в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Угорщини зробив несподівану заяву щодо саміту у Швейцарії.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС прокоментували заяви Китаю про підтримку їхнього "мирного плану" іншими країнами.

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