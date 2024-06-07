США вводять санкції проти влади Грузії

Під обмеження потрапили члени партії "Грузинська мрія", депутати парламенту, правоохоронці, а також приватні особи та члени родин підсанкційних осіб.

Сполучені Штати запровадили санкції проти представників партії влади в Грузії "Грузинська мрія" та членів їхніх сімей, які відповідальні за розгін акцій протесту проти закону про "іноагентів".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав, що голова Держдепу Ентоні Блінкен доручив переглянути двосторонні відносини Вашингтона і Тбілісі у зв'язку з останніми діями грузинської влади.

"Сьогодні, відповідно до цієї політики, ми вживаємо кроків для накладання візових обмежень на десятки громадян Грузії", – анонсував речник Держдепу.

Він заявив, що під обмеження потрапили члени партії "Грузинська мрія", депутати парламенту, правоохоронці, а також приватні особи та члени родин підсанкційних осіб, які причетні до підриву демократії в Грузії, а також за "свідоме поширення дезінформації за вказівкою грузинської влади".

"Ми й далі сподіваємось, що керівництво Грузії переосмислить свої кроки та вживе заходів у відповідності до довготривалих євроатлантичних прагнень свого народу. Але якщо цього не станеться, США готові вжити додаткових заходів", – підсумував Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ не проти повернення до складу Грузії окупованих територій, але є одна умова.

Крім того, ми раніше інформували, що у центрі Тбілісі протестувальники проти скандального законопроєкту перекрили проспект.

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