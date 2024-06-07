США вводят санкции против властей Грузии

Под ограничения попали члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, стражи порядка, а также частные лица и члены семей подсанкционных лиц.

Соединенные Штаты ввели санкции против представителей партии власти в Грузии "Грузинская мечта" и членов их семей, ответственных за разгон акций протеста против закона об "иноагентах".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он напомнил, что глава Госдепа Энтони Блинкен поручил пересмотреть двусторонние отношения Вашингтона и Тбилиси в связи с последними действиями грузинских властей.

"Сегодня, согласно этой политике, мы предпринимаем шаги для наложения визовых ограничений на десятки граждан Грузии", — анонсировал представитель Госдепа.

Он заявил, что под ограничения попали члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, правоохранители, а также частные лица и члены семей подсанкционных лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии, а также за "сознательное распространение дезинформации по указанию грузинских властей".

"Мы и дальше надеемся, что руководство Грузии переосмыслит свои шаги и примет меры в соответствии с долговременными евроатлантическими стремлениями своего народа. Но если этого не произойдет, США готовы принять дополнительные меры", — подытожил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ не против возвращения в состав Грузии оккупированных территорий, но есть одно условие.

Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Тбилиси протестующие против скандального законопроекта перекрыли проспект.

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