Виконавиці виповнилося 33 роки, а свято вона провела в оточенні військових.
Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", українська реперка alyona alyona здивувала, як відсвяткувала день народження на фронті.
Так, 14 червня виконавиці виповнилося 33 роки. Святковий день артистка вирішила провести в оточенні військових. Співачка для "ЖВЛ представляє" пояснила, що завдячує захисникам, що має змогу спокійно жити та займатися творчістю. Тож, alyona alyona поїхала у свій день народження на фронт, аби заспівати для військових та подякувати їм особисто.
"Свій день народження я хочу провести з виступами з "Культурним десантом" для військових на фронті, прифронтовій зоні. Я завдячую військовим тому, що цей день народження відбувається. Я хочу привезти їм своє "дякую" за те, що я жива і маю змогу творити і жити далі. Для мене це важливо – бути там у цей день", - поділилася артистка.
Також alyona alyona звернулася до шанувальників із важливим проханням. Виконавиця попросила всіх, хто хоче її привітати, задонатити кошти на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
"Найкращим подарунком для мене буде ваш донат на збір на засоби РЕБ. Будь-який ваш донат дуже і дуже важливий, навіть кілька гривень, бо маленьких донатів не існує!" – звернулася до фанів артистка.
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка святкувала день народження. Катерина Реп'яхова вже похизувалася, яким подарунком її потішив чоловік з нагоди 30-річчя.
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