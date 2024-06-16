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alyona alyona здивувала, як відсвяткувала день народження на фронті

alyona alyona здивувала, як відсвяткувала день народження на фронті

alyona alyona на фронті / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиці виповнилося 33 роки, а свято вона провела в оточенні військових.

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", українська реперка alyona alyona здивувала, як відсвяткувала день народження на фронті.

Так, 14 червня виконавиці виповнилося 33 роки. Святковий день артистка вирішила провести в оточенні військових. Співачка для "ЖВЛ представляє" пояснила, що завдячує захисникам, що має змогу спокійно жити та займатися творчістю. Тож, alyona alyona поїхала у свій день народження на фронт, аби заспівати для військових та подякувати їм особисто.

alyona alyona на фронті / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona на фронті / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Свій день народження я хочу провести з виступами з "Культурним десантом" для військових на фронті, прифронтовій зоні. Я завдячую військовим тому, що цей день народження відбувається. Я хочу привезти їм своє "дякую" за те, що я жива і маю змогу творити і жити далі. Для мене це важливо – бути там у цей день", - поділилася артистка.

alyona alyona на фронті / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona на фронті / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Також alyona alyona звернулася до шанувальників із важливим проханням. Виконавиця попросила всіх, хто хоче її привітати, задонатити кошти на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

alyona alyona на фронті / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona на фронті / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Найкращим подарунком для мене буде ваш донат на збір на засоби РЕБ. Будь-який ваш донат дуже і дуже важливий, навіть кілька гривень, бо маленьких донатів не існує!" – звернулася до фанів артистка.

alyona alyona на фронті / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona на фронті / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка святкувала день народження. Катерина Реп'яхова вже похизувалася, яким подарунком її потішив чоловік з нагоди 30-річчя.

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