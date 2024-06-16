Збірна України прибула до Мюнхена на стартовий матч Євро-2024

Збірна України прибула до Мюнхена, де незабаром стартує у фінальному турнірі Євро-2024 матчем проти Румунії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

У неділю, 16 червня, "синьо-жовті" проведуть офіційне тренування на "Альянц Арені" в Мюнхені, яке розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Перед цим, о 16:45, відбудеться пресконференція за участю головного тренера Сергія Реброва та захисника національної команди Іллі Забарного.

Матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

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До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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