У Ростові ув'язнені взяли в заручники співробітників СІЗО

Група в'язнів у Ростові-на-Дону взяла в заручники двох співробітників СІЗО. Злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора в обмін на заручників.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Наразі тривають переговори щодо звільнення заручників. За даними Телеграм-каналу Baza, обвинувачені змогли забрати зброю у співробітників ізолятора.

Канал стверджує, що шість обвинувачених, частина з яких – засуджені за терористичними статтями, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Baza пише, що вони захопили в заручники очільника оперативного управління підполковника Олександра Б. та молодшого інспектора чергової служби.

Територія навколо СІЗО-1 оточена. До слідчого ізолятора з’їжджаються машини швидкої допомоги та Росгвардії. На місце події також приїхав очільник управління ФСВП.

Водночас у відомстві повідомили, що СІЗО-1 функціонує у "штатному режимі, а ситуація контрольована".

Нагадаємо, у Суворовському районі Одеси невідомий захопив у заручники працівницю однієї з кредитних установ міста. Він вимагав один мільйон доларів і вертоліт. Під час переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів. Після трьох годин переговорів відбувся штурм будівлі і зловмисник був затриманий.

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