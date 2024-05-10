Безугла їде на фронт: неочікувана реакція Мережі

Певний час вона не писатиме у Facebook.

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що їде на фронт.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“Певний час взагалі не писатиму тут та не завжди буду на зв'язку”, — написала нардепка.

А також додала, що на фронті збирається ознайомитися із станом справ щодо фортифікацій, побудованих як військовими, так і місцевою владою; забезпеченням підрозділів (перш за все, зброя, техніка, а також харчування, інше). До переліку, зі слів Безуглої, також увійшли:

- загальна ситуація та відгуки щодо адекватності прийняття рішень військовим керівництвом різних рівнів, помилки, здобутки, повторення того, що вже ставалося; чи робиться та як аналіз проведених дій аби уникнути кривавих “граблів”; що змінилося накраще і що стало гірше;

- психологічний стан військових, місцевого цивільного населення;

- кількість та причини відмовників, порівняння успішних підрозділів з неуспішними, перш за все, щодо методів роботи з колективом, адаптації до реалій, забезпечення результату.

Нардепка повідомила, що планує зібрати та оновити пропозиції, зауваження щодо наявного законодавчого забезпечення Сил безпеки та оборони, знайти аргументацію, конкретні приклади для адвокації та для боротьби за зміни в українській армії.

“Прошу бути відвертими”, — закликала Безугла.

Користувачі відреагували на допис нардепки:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла у Мережі прокоментувала нагородження Ліни Костенко та Валерія Залужного званнями “Почесний громадянин Києва”.

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