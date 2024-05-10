Безуглая едет на фронт: неожиданная реакция Сети

Одно время она не будет писать в Facebook.

Народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что едет на фронт.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

"Некоторое время вообще не буду писать здесь и не всегда буду на связи", — написала нардепка.

А также добавила, что на фронте собирается ознакомиться с положением дел по фортификациям, построенным как военными, так и местными властями; обеспечением подразделений (прежде всего, оружие, техника, а также питание, прочее). В перечень, по словам Безуглой, также вошли:

- общая ситуация и отзывы относительно адекватности принятия решений военным руководством разных уровней, ошибки, достижения, повторения уже происходящего; делается ли и как анализ проводимых действий во избежание кровавых "граблей"; что изменилось лучше и что стало хуже;

- психологическое состояние военных, местного гражданского населения;

- количество и причины отказников, сравнение успешных подразделений с неуспешными, прежде всего, по методам работы с коллективом, адаптации к реалиям, обеспечению результата.

Нардепка сообщила, что планирует собрать и обновить предложения, замечания по законодательному обеспечению Сил безопасности и обороны, найти аргументацию, конкретные примеры для адвокации и для борьбы за изменения в украинской армии.

"Прошу быть откровенными", — призвала Безугла.

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Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая в Сети прокомментировала награждение Лины Костенко и Валерия Залужного званиями "Почетный гражданин Киева".

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