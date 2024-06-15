Українські бійці вибили окупантів із Серебрянського лісу – Deepstate

Сили оборони України витіснили окупантів із території Серебрянського лісництва в Луганській області.

Про це повідомили аналітики Deepstate вранці 15 червня.

Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар згодом уточнив, що змусили ворога відступити саме бійці його підрозділу.

Також читайте Прикордонники знищили в Серебрянському лісі ворожі боєприпаси та росіян

Серебрянський ліс, який ще називають Кремінський ліс, розташований впритул до мста Кремінна на Луганщині.

Цей лісовий масив простягається на понад 107 га аж до адмінмежі з Донецькою областю. Росія почала штурмувати цю ділянку за пів року після окупації міста – восени 2022 року.

Тоді вже стало очевидно, що бліцкриг із захоплення України зазнав невдачі, і агресор сконцентрувався на менш масштабній цілі: виході на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Саме тому це лісництво таке важливе для росіян.

Внаслідок тривалих бойових дій та безупинних штурмів російської армії ця заповідна колись територія перетворилася на суцільну випалену землю.

Нагадаємо, Серебрянський ліс на Луганщині цілодобово горить через бойові дії – там проходить лінія фронту. Військові ЗСУ, які там воюють, не лише захищають від окупаційних військ Росії, а й рятують ліс від масштабних пожеж.

Читайте також: