Відключення світла 29 червня: ДТЕК і "Укренерго" повідомило про графіки

Критичну інфраструктуру не будуть знеструмлювати.
У суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти упродовж доби відключення світла: графіки розпочалися вже о 00:00.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень від 00:00 до 24:00", - наголосили в НЕК.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
У ДТЕК, своєю чергою, інформують, що обмеження будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.
Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, чи будуть відключення світла вихідними, адже ситуація з енергопостачанням складна.
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