В Міненерго повідомили, чи будуть відключення світла вихідними

В Україні ситуація з енергопостачанням складна. Втім, вихідними, 29-30 червня, можна буде обійтися без відключень світла.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Традиційно у вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", – наголосила вона.

Втім, представниця Міненерго висловила сподівання, що "вдасться трохи зменшити графіки відключення або навіть уникнути".

"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоча і стабільною та контрольованою", – наголосила Гринчук.

Нагадаємо, раніше Гринчук пояснила, чому відключення світла в Україні стали тривалішими. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

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