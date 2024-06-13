F-16 для України: оголошено про терміни передавання винищувачів

Окрім самих літаків, потрібно ще подбати про їхнє оснащення та підготовку технічного персоналу.

Країни, які входять у так звану "коаліцію винищувачів", планують передати Україні американські літаки F-16 вже цього літа.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого “Рамштайну”, передає Укрінформ.

“Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все те, що їм [Збройним силам України] потрібно. Наша мета - надати F-16 цього літа”, - сказав він журналістам.

За словами Чарльза Брауна, Сполучені Штати разом з іншими учасниками “коаліції винищувачів” тренують українських пілотів та забезпечують іншу підготовку.

“Справа полягає не лише в тому, щоб мати ці F-16, а також і в розумінні того, що потрібно їх оснастити всім необхідним, а також забезпечити та навчити технічний персонал”, - пояснив американський генерал.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Зокрема, атакувати з винищувачів F-16.

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