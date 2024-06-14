Атака РФ по Україні: Польща і союзники підняли в повітря авіацію

Це була ще одна напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі.

Військові Польщі разом із союзниками 14 червня підняли у повітряний простір свої літаки. Причиною стала нічна атака росіян ракетами та дронами по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі Х.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації. Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, серед іншого, на західній території України", - сказано в повідомленні.

"Сьогодні були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у заяві польських військових.

Нагадаємо, вночі росіяни знову атакували Україну. Вибухи лунали у низці регіонів. Росіяни застосували ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили сім ракет і 17 безпілотників. Загалом РФ випустила 31 повітряну ціль.

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