Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу – поганий настрій і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 липня?

День, коли співчувати – а, за можливості, і допомагати – необхідно всім, хто, як нам здається, цього потребує. Добро, яке буде зроблено сьогодні, незабаром повернеться сторицею, але не можна чекати – і тим більше – вимагати за нього подяки – у такому разі воно втратить свою силу. А ось жалість до самих себе – категоричне табу: таке почуття позбавлене найменшого конструктиву, але водночас забирає сили, які необхідні для життя та роботи.

Лев

Леви отримають чудовий шанс налагодити стосунки з близькою людиною, з якою їх на якийсь час розлучила сварка. Щоправда, для цього їм доведеться ненадовго припинити бути сильними та впевненими у собі та перетворитися на м'яких та залежних від того, кого вони люблять. Найімовірніше, причина сварки в тому, що їй здається, нібито її не потребують — завдання представників знака за допомогою такого нехитрих хитрощів переконати її у зворотному.

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