День ангела 17 липня: кого та як вітати з іменинами

17 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 липня

17 липня 2024 року привітайте з іменинами Леоніда, Вероніку, Маргариту, Марину.

Леонід — давньогрецьке ім'я, означає "подібний льву". В дитинстві має гнучкий характер. В дорослому віці стає самозакоханим, йому все дається значно простіше, ніж іншим.

Вероніка — давньогрецьке коріння, перекладається як "та, що приносить перемогу". В дитинстві легка у спілкуванні, неконфліктна. В дорослому віці стає потайною, розважливою.

Маргарита — тлумачиться з давньогрецької мови як "перлина". В дитинстві любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає енергійною, запальною, волелюбною.

Марина — з латинської мови означає "морська". В дитинстві постійно потребує компліментів. В дорослому віці стає мінливою, часто замикається у собі, романтична натура.

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, допомагав у всіх справах та оберігав від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде сповнене радості, щастя та любові!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди стоїть на сторожі твоїх мрій та бажань, даруючи тобі мир, гармонію та багато щасливих миттєвостей.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи від усіх бід та негараздів. Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, теплом та любов'ю.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель допомагає тобі в усьому, дарує мудрість та сили для здійснення всіх задумів. Бажаю тобі здоров'я, успіхів та безмежного щастя!

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів та допомагаючи досягати нових вершин.

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