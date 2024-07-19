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Зеленський зробив важливу заяву про прибуття F-16

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Зеленський зробив важливу заяву про прибуття F-16

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Президент висловив партнерам подяку за надану допомогу.

Україна поки ще не побачила сучасні винищувачі F-16, обіцяні союзниками цього літа. Тим часом Київ сподівався, що військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

"Минуло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він.

Разом з тим глава держави наголосив, мовляв, вдячний за те, що надано Україні. Втім, з його слів, нові винищувачі необхідні для того, щоб збити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Раніше Зеленський повідомляв, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

Як повідомлялося, Україна могла б отримати перші винищувачі Saab JAS-39 Gripen вже до кінця цього року. Втім, умовою для цього є успішні домовленості зі Швецією. 

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