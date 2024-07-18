Де намагається прорватися РФ і якою ціною: останні новини з фронту

Стирають місто усією наявною зброєю та гатять по цивільних – окупанти “застигли” біля Часового Яру, але цілодобово його атакують. Інші російські підрозділи штурмують Торецьк. Це місто на Донеччині, пророкували експерти, може стати справжньою ціллю "великого літнього наступу" Кремля. Крім цього, військам ЗСУ довелося відступити з Кринок на лівому березі Херсонщини, але сталося це набагато раніше, аніж про це почали говорити.

Усе, що відомо про ситуацію на фронті, йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Що відбувається в Часовому Ярі?

Багатостраждальний Часів Яр окупанти продовжують стирати з лиця землі, захопити не можуть, але атакують щоденно 24/7. Росіяни добре знають і де ховаються місцеві, і саме те місце під постійним ударом.

Що відбувається у місті зараз, подивитися та поспілкуватися із військовими, які утримують цю лінію фронту, поїхав кореспондент ТСН Олександр Моторний. Він зазначає, що водогін "Сіверський Донець – Донбас", у якому тепер геть немає води, – це і є тепер лінія бойового зіткнення в районі Часового Яру. У тій частині міста, що на східному березі, після тисяч ворожих артилерійських снарядів та авіабомб немає життя. Лише в підвалах, поміж руїн, причаїлись окупанти.

А от на західному березі ще залишаються цивільні. І саме сюди росіяни спрямували свої щоденні удари. Ворожа піхота при цьому намагається перейти на західний берег. Але всіх їх влучним вогнем знищують воїни 24-ї королівської бригади, що тримають лінію оборони. Росіяни ж щодня нещадно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, атакують авіабомбами та дронами.

Ситуація тут була складна і раніше, але саме зараз місто перетворилося на цілодобову мішень окупантів.

Максим щодоби, по багато разів, перелітає своїм безпілотником канал Сіверський Донець-Донбас. Командир взводу розвідувальних дронів 24-ої механізованої бригади твердить: раніше найновіший місцевий житловий мікрорайон за лічені тижні перетворився на декорації до фільму жахів.

Росіяни "застигли"?

Розвідники 24 бригади твердять: масованих штурмів каналу росіяни наразі не проводять. Скупчення важкої ворожої техніки на передньому краї, теж не спостерігають, окупанти ніби “застигли”, але водночас й від спроб просунутися, на західний берег не відмовляються.

Цивільні не хочуть евакуюватися

Та всіх, кого російські командири відряджали у похід за канал, воїни 24-ої королівської, зупинили, назавжди. Ще – дорогою до мети. Водночас, навколишній ландшафт у старій частині міста російські снаряди й міни з бомбами, змінюють, мало не щохвилини. Поміж того жахіття, під постійним ворожим вогнем, у місті все ще залишаються цивільні. Більшість - люди старшого віку, що категорично відмовляються евакуйовуватись. Хоча місць, де можна вижити у Часовому Ярі, меншає з кожною хвилиною.

Штурми Торецька

Тим часом інші російські підрозділи постійно штурмують Торецьк. Раніше військові експерти казали, що саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю "великого літнього наступу" Кремля. Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року саме Торецьк – населення якого до війни складало близько 35 тисяч осіб – залишався найбільшим містом біля лінії фронту. Для України Торецьк важливий, оскільки він дозволяє тримати під вогняним контролем позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і є плацдармом для потенційного наступу на Горлівку.

Тож і окупанти не полишають спроб захопити Торецьк. Втім загарбницькі прагнення окупантів залишаються лише планами. Зокрема і завдяки стійкості воїнів 32-ї механізованої бригади. Військові зізнаються, тут у небі справжнє нашется дронів, окупанти запускають іноді по кілька сотень дронів за один раз, які постійно кружляють у небі.

Ще одна з бригад, яка утримує місто – 95-ка. Там кажуть, такої інтенсивності боїв, кажуть військові, тут не було з 2022 року.

Що не так із штурмом Торецька?

Військові зайшли й зайняли оборону у Торецьку, маючи за плечима досвід тривалого й пекельного протистояння з московитами на Куп'янському напрямку. Та літати тут, каже головний пілот FPV дронів 32-ї механізованої бригади, доводиться значно більше, аніж на Куп’янському напрямку. Якщо там вилітали по 10 разів, тепер іноді удвічі більше. Нині Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту.

Мета російського військового угруповання там – якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитись до окупації всієї Донецької області. Окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Коментуючи виданню наступ окупантів на Торецьк військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що росіяни розпочали Торецьку операцію, щоб встигнути скористатися вікном можливостей, відкритим ротацією українських підрозділів, але поспішили.

"Ротація одразу двох досвідчених бригад із цього напрямку дозволила росіянам швидко просунутися. Рубежі Сил оборони, які могли тримати протягом місяців, росіяни захопили за кілька днів. У них з'явилась можливість розпочати міські бої", – сказав Коваленко.

Тут окупанти не шкодують КАБів, удари багатотонними бомбами по позиціях Сил оборони завдаються в середньому кожні 30 хвилин, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Протидії цьому немає – РФ тримає перевагу у повітрі. Однак значних просувань, попри все, ворогу досягти не вдається.

Куди вдалося дійти окупантам?

Бойові дії на Торецькому напрямку веде 132 окрема гвардійська мотострілецька бригада, яка входить до складу 1 армійського корпусу РФ, розповідає Кевлюк. Вона втратила значну частину свого бойового потенціалу, прориваючись до Нью-Йорка. В її оперативному підпорядкуванні перебуває до чотирьох полків, мова йде про мобрезерв та територіальні війська. Їм і дійсно вдалося просунутися на фронті 5,5 км на глибину до 2,5 км, зазначає полковник запасу.

Просуваються щодня?

Експерти додають, що росіянам тут щодня вдається якось просунутися: чи то на вулицю, чи на квартал, чи хоча б на декілька будинків. Ця картина повільного просування складається через те, що бойові дії окупанти ведуть штурмовими групами розміром відділення-взвод, зазначає Кевлюк.

"Відбуваються дрібні тактичні сутички, котрі не дозволяють швидко просуватися вглиб оборони", – наголошує він. – В районі Шуми – Південне уведені в бій 506 та 589 мотострілецькі полки 27 мотострілецької дивізії, які, власне, і будуть штурмувати Торецьк. За два останні тижні боїв їхнє просування склало до 1 км".

Захоплення Торецька – наказ Путіна?

Але вийти до Торецька – це найбільше на що президент РФ Володимир Путін може розраховувати в літній кампанії. Таку думку висловив системоаналітик Ендрю Таннер, який спеціалізується на аналізі стратегії та оборонної політики.

"Війна Путіна перетворилася на серію паралельних кампаній. Поки росіяни намагаються розхитати українську оборону, вони завдають більшої шкоди власній здатності здійснювати ефективні операції. Резерви перекидаються з фронту на фронт, щоб підтримувати зусилля, навіть якщо вони впираються в стіну. Це класична помилка", – каже Ендрю Таннер.

Де найжорстокіші бої?

На землі атаки окупантів переважно зосереджені на широкому Торецькому фронті, який має три активні сектори: Часів Яр, Покровськ та Торецьк-Нью-Йорк.

"Схоже, що Путін був змушений відмовитися від своїх початкових планів щодо кампанії літа 2024 року. Звісно, він не відступає. Натомість його війська переходять до перманентної боротьби скрізь, де вони бачать шанс досягти прогресу, в надії зірвати майбутній контрнаступ України. Торецьк є епіцентром наступу: до операцій росіян на півночі та півдні тепер додаються прямі лобові атаки піхоти на укріплений район. Ця стратегія є розширеною версією того, що переважно спрацювало в Авдіївці, оскільки Україна не мала гаубичних боєприпасів", – зазначає експерт.

Відхід з Кринок і Урожайного

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Крім цього, 16 липня країну облетіли новини про те, що ЗСУ відступили з Кринок на Херсонщині. Інформацію поширили LIGA.net та "Суспільне" з посиланнями на Генштаб ЗСУ. У повідомленнях зазначалося, що за словами співрозмовника видання, в там було неможливо надалі утримувати позиції. Зокрема у Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання. Задля збереження життів бійців Сили оборони мали відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.

Відхід стався раніше, аніж про нього стало відомо загалу

Перед цим ще 14 липня про повну окупацію росіянами Урожайного повідомляла OSINT-спільнота DeepState. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, заява про те, що СОУ вийшли з Кринок – правда. За його словами, підрозділи СОУ було виведено з Кринок не сьогодні, не вчора і не тиждень тому, а набагато раніше.

Спочатку окупанти штурмували Кринки "в лоб", використовуючи як піхоту, так і механізовану компоненту. Кількість підрозділів, що брали участь у нейтралізації плацдарму, збільшувалася.

Коваленко зазначив, що Кринки вплинули на всю зону бойових дій і кожне життя, що залишилося там, зберегло десяток життів на інших напрямках.

Що відбувається на півночі?

Непроста ситуація і на півночі. Кілька днів тому в Україні наробила галасу заява очільника розвідки Буданова, який в інтерв’ю заявив, що атака "буде! Вона вже триває". Глава ГУР не став робити жодних уточнень щодо напрямку, бо це "спровокує паніку".

"Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", – говори очільник ГУР.

Згодом президент Зеленський заявив під час пресконференції з журналістами, що Буданова не так зрозуміли.

Генштаб 16 липня також повідомляв про диверсійно-розвідувальну діяльність РФ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, росіяни регулярно роблять спроби вилазок ДРГ на півночі України, а голова ГУР Буданов ще й у травні говорив про можливу спробу прориву на Сумщині.

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