Блінкен зробив заяву про поразку Путіна

Плани диктатора РФ Володимира Путіна щодо знищення України зазнали краху. Підтримка Києва з боку Вашингтона має продовжуватися, незважаючи на можливі зміни в Білому домі після виборів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкена на брифінгу.

"Я думаю, що важливо відзначити дві речі. По-перше, завжди важливо починати з цього - Володимир Путін уже зазнав поразки", - сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що очільнику Кремля "не вдалося досягти мети, яку він ставив, а саме: стерти Україну з карти, припинити її існування як незалежної держави, включити її до Росії". Разом з тим, каже політик, російський диктатор не зупиниться на Україні, ймовірно "звернеться до інших країн регіону, включно з членами НАТО".

"Це не вдалось і не може вдатися", - наголосив він.

За словами Блінкена, мірилом успіху для України є "той факт, що для Росії зараз вона втратила свій енергетичний ринок у Європі, вона стикається з НАТО, яке є сильнішим і більшим, ніж будь-коли".

"Ніхто не міг уявити три роки тому, що Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО - загалом, практично все як стратегічне питання, якому Путін намагався запобігти, він прискорив своїми діями. Питання зараз полягає в тому, що є успіхом для України в майбутньому", - каже Блінкен.

Він вважає, що "відповідь проста" - це "сильна, незалежна Україна, яка все більше інтегрується із Заходом і яка стоїть на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах".

"І в нас Україна на цій траєкторії. Навіть коли ми працюємо над тим, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що вона має те, що їй потрібно для боротьби з російською агресією, яка триває, ми також допомагаємо Україні будувати цей план, програму на майбутнє", - розповів Блінкен.

Будь-яка адміністрація у США "має задавати складні питання" в контексті агресії РФ, що триває.

"Якщо ми зупинимося, якщо ми розвернемося, якщо ми підведемо Україну, що зробить Путін? Тоді він дійсно відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому це не вдалося", - висловився держсекретар США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, як може закінчитися війна в Україні. Зокрема, здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання.

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