Готував теракт у Франції: поліція заарештувала вихідця з Донбасу

Поліція Франції заарештувала 26-річного росіянина українського походження за підозрою у спробі виготовлення вибухівки та плануванні теракту. Зловмисника виявили після вибуху у вівторок, 4 червня, у номері готелю в містечку Руассі-ан-Франс, неподалік паризького аеропорту Шарль де Голль.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що внаслідок незапланованого вибуху чоловік зазнав серйозних опіків і зараз знаходиться під вартою у лікарні. Підозрюваного наразі допитують у лікарні. Як тільки стан його здоров'я дозволить, чоловіка буде заарештовано.

Слідчі Національної антитерористичної прокуратури виявили в готельному номері чоловіка обладнання та матеріали, призначені для виготовлення бомби, а також вогнепальну зброю та фальшиві паспорти.

Повідомляється, що ймовірний терорист виявився російськомовним вихідцем з тимчасово окупованої території Донеччини.

Нагадаємо, французька поліція затримала 18-річного чеченця за підозрою у підготовці теракту на Олімпіаді. Зловмисник планував напасти на глядачів і поліцейських на стадіоні міста Сент-Етьєн. Атаку збирався здійснити під знаменами терористичного угруповання "Ісламська держава".

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