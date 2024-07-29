Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

На фронті - традиційно гаряче.
Військові аналітики оновили мапу бойових дій.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.
"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про те, що ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Де Силам оборони вдалось переломити ситуацію і відбити поступ росіян?"
Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ 28 липня повідомили, що найактивніші бойові дії ворог проводить на Покровському напрямку.
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