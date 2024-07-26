Зеленський обіцяє посилення на Покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який залишається головним напрямком російських атак.

Про це він говорив у вечірньому зверненні і п’ятницю, 26 липня.

У цьому контексті президент повідомив про нараду з міністром оборони та нові оборонні пакети для України від партнерів.

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"Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах найжорстокіших боїв і тиску російської армії. Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, насамперед, це Покровський напрямок у Донецькій області. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак", – заявив він.

Зеленський додав, що сьогодні йому двічі доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську спроможність завдавати окупантові відчутних втрат", – додав президент.

Сирський доповідав аж двічі за день! Зеленський про важку ситуації на одному з напрямків

Нагадаємо, Нагадаємо, українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.

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