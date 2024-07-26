Зеленський обіцяє посилення на Покровському напрямку

Український президент упродовж сьогоднішнього дня двічі вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який залишається головним напрямком російських атак.
Про це він говорив у вечірньому зверненні і п’ятницю, 26 липня.
У цьому контексті президент повідомив про нараду з міністром оборони та нові оборонні пакети для України від партнерів.
"Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах найжорстокіших боїв і тиску російської армії. Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, насамперед, це Покровський напрямок у Донецькій області. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак", – заявив він.
Зеленський додав, що сьогодні йому двічі доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську спроможність завдавати окупантові відчутних втрат", – додав президент.
Нагадаємо, Нагадаємо, українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.
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