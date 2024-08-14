Синоптик рассказала, какая погода будет в середине августа

В Украине температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов, на юге и Закарпатье возможно повышение до +28+32 градусов. В Киеве будет сухо, солнечно и тепло, температура в среднем достигнет +26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако с 17-18 августа жара вернется: температура воздуха снова поднимется до +30 градусов и больше. Это последняя возможность использовать остатки летнего гардероба и солнцезащитный крем, а также воспользоваться сезонными скидками перед началом осени.

Напомним, Людмила Труфина сообщила TSN.UA, что Украине следует ожидать возвращения жаркой погоды из-за мощного антициклона. Она отметила, что, хотя в последние дни украинцы заметили снижение температуры и некоторые даже жаловались на прохладную погоду — это временное явление. Синоптики предполагают, что тепло вернется очень скоро. В эксклюзивном материале Людмила Труфина рассказала, какие области первыми ощутят африканское тепло, где будет жарче всего, и как повышение температуры повлияет на ситуацию со светом.

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