Зеленський відповів, чи пішла за планом операція на Курщині

Президент запевнив, що операція на Курщині триває так, як і було задумано.

Увечері, 17 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

За сьогодні президент заслухав вже кілька доповідей головкома ЗСУ Сирського.

Також читайте За допомогою Курської операції Україна планує дестабілізувати російські еліти – Sky News

"Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там", – зазначив глава держави.

Також сьогодні генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого руху в Курській області.

"Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам", – наголосив Зеленський.

Преззидент подякував кожному підрозділу, який поповнює український обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Адже це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону.

Обміни

"Дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні Сили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади", – наголосив глава держави.

Раніше президент Зеленський розкрив деталі таємної розмови з головнокомандувачем ЗСУ.

Читайте також:

Світ бачить ефективність України! Але нам не вистачає далекобійної зброї! — Зеленський 17 серпня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.