Чи буде найближчим часом обмін полоненими "всіх на всіх": відповідь омбудсмена

У списках військовополонених і цивільних заручників є особи, яких росіяни ув'язнили ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року.

Швидкий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" навряд чи відбудеться найближчим часом, попри суттєве поповнення обмінного фонду в Курській області.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Радіо Свобода".

Він нагадав, що українська сторона постійно виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх".

"Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", – сказав омбудсмен.

Лубінець сподівається, що з Росією врешті решт вдасться домовитися про принципи проведення обмінних процесів.

"Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", – каже уповноважений ВР.

Лубінець не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких хоче повернути в першу чергу. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей. За його словами, саме тому на нараді з президентом Зеленським вирішили створити громадську раду з питань обмінів полоненими. Це дасть змогу родинам полонених бути залученим в ці процеси й отримувати певну інформацію.

Раніше Financial Times повідомило, що Україна та РФ починають переговори про обмін полонених, взятих на Курщині.

Нагадаємо, очільник СБУ Малюк і керівник ГУР Буданов розповіли про пріоритети в обміні полоненими і про те, кого забиратимуть першочергово.

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