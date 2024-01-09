2023 рік став найтеплішим в історії спостережень – проте новий пік "не за горами"

Минулого року Земля відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень.

Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, але новий пік може бути перевищений вже 2024 року.

Про це пише Politico.

Дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили – середня глобальна температура 2023 року перевищила попередній пік, встановлений 2016 року, і досягла найвищої позначки від початку ведення спостережень – 1880 року.

Так, глобальна середня температура на Землі становила 14,98°C, на 0,17°C більше, аніж 2016 року.

Також 2023 рік виявився на 0,60°C теплішим за середні температури 1991-2020 років і на 1,48°C теплішим за доіндустріальні показники 1850-1900 років.

Як зазначили в Copernicus, температурні показники 12-місячного періоду, що завершиться січнем або лютим 2024 року, перевищать 1,5°C порівняно з доіндустріальними показниками.

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Майже половина днів року були на понад 1,5°C теплішими за середні показники 1850-1900 років, а два дні у листопаді – навіть на 2°C теплішими.

Проте 2024 року температура може піднятися ще вище.

Як пише Politico, результати виборів 2023 року не надихають прихильників агресивних кліматичних дій: Нідерланди та Аргентина – країни, які допомогли "розпалити" глобальну боротьбу зі зміною клімату понад два десятиліття тому – нещодавно обрали правих популістів із відомим "антикліматичним запалом".

У листопаді 2024 року – коли в Америці пройдуть президентські вибори, кліматична політика, яку США проводили за президента Джо Байдена, може опинитися під загрозою. Дональд Трамп, який може знову стати президентом США, пообіцяв зруйнувати екологічну політику Байдена, назвавши її "безглуздим хрестовим походом Нового зеленого курсу".

"Це страшний час, оскільки в бюлетенях по всьому світу є кандидати, які насправді не розуміють повного масштабу кліматичних ризиків і можливостей для кліматичних дій", - сказав кліматолог з Університету Брауна Кім Кобб.

Як зауважив Макс Холмс, генеральний директор Центру дослідження клімату Вудвелла, штат Массачусетс, у багатьох країнах не вистачало "політичної волі" для пошуку відомих рішень для вирішення проблеми зміни клімату, включно із стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та зменшення залежності від викопного палива.

Вчені звинуватили в минулорічному підвищенні температури невпинне зростання парникових газів, спричинене діяльністю людини, а також потужний цикл погоди Ель-Ніньо, який підвищує температуру поверхні Землі, коли південний і східний зсув тихоокеанського струминного потоку послаблює океанські вітри.

Інші фактори, що призвели до такого сплеску, вимагають додаткового вивчення, наприклад, роль нових правил судноплавства, які обмежують використання палива, що виробляє аерозолі, яке відбиває сонячне світло від поверхні Землі.

Минулорічний стрибок змусив деяких дослідників поставити під сумнів, чи прискорюються темпи зміни клімату. Більшість вчених-кліматологів заявили, що є занадто мало доказів, щоб зробити такий висновок, хоча вони допускали таку можливість.

Нагадаємо, у Сонячній системі може ховатись ще одна планета: що з'ясували вчені.

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