NASA відкладає історичні польоти людей на Місяць: що сталося

NASA має намір відкласти свої наступні декілька місій на Місяць.

Про це пише Reuters.

За словами чотирьох людей, знайомих із планами агентства, таке рішення ухвалили через технічні перешкоди з різними космічними кораблями, які воно має намір використовувати, щоб туди дістатися.

Очікується, що космічне агентство США оголосить про свої плани 9 січня, після декількох місяців відстеження прогресу з підрядниками і розгляду змін у програмі "Артеміда" (Artemis) — багатомільярдній програмі, яка містить повернення перших астронавтів на Місяць від часу останньої місії "Аполлон" 1972 року.

Очікується, що другу місію NASA "Артеміда" буде перенесено за межі запланованої мети на кінець 2024 року після того, як під час вібраційних випробувань було виявлено проблеми з батареями капсули екіпажу "Оріон", побудованою Lockheed Martin (LMT.N), повідомили два джерела. Батареї потрібно буде замінити.

Це був би перший політ із людьми на борту після запуску капсули без екіпажу на вершині системи космічного запуску NASA під час першого випробування 2022 року.

"Артеміда-3", яка має стати першою місією з висадки людей на Місяць наприкінці 2025 року з використанням системи посадки зорельоту від підрядника НАСА SpaceX, також буде відкладено. За словами всіх чотирьох людей, SpaceX мільярдера Ілона Маска потрібно більше часу, ніж очікувалося, щоб досягти певних етапів розвитку.

NASA відмовилася від коментарів. Lockheed та SpaceX не одразу відповіли на запити про коментарі.

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Високопосадовці NASA в останні місяці обмірковували плани перенести першу висадку астронавта "Артеміди" на четверту місію, даючи SpaceX та іншим підрядникам більше практики, перш ніж зробити першу таку посадку за пів століття.

Представники NASA надали цей варіант вищому керівництву агентства минулого місяця, але не вдалося визначити, чи воно обрало цей шлях. Також було неясно, якими будуть нові цільові терміни перших місій "Артеміди".

Програма NASA "Артеміда" залежить від приватних компаній. Використовуватиметься космічна система запуску під керівництвом компаній Boeing (BA.N) та Northrop Grumman (NOC.N) для виведення людей із Землі, капсула Lockheed Orion для просування їх до Місяця та корабель SpaceX Starship для доставки їх на поверхню Місяця та назад.

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Компанія Blue Origin, мільярдера Джеффа Безоса, також розробляє посадковий модуль для астронавтів для наступних місій.

Комплексні віхи розробки гігантської системи Starship від SpaceX містять план компанії дозаправки Starship на орбітальному складі палива, перш ніж корабель зможе доставити людей на поверхню Місяця і відправити їх назад з достатньою кількістю палива.

NASA дуже хоче, щоб SpaceX досягла прогресу в плані орбітальної дозаправки, розглядаючи його як потенційне вузьке місце, яке спричиняє делікатне транспортування тисяч галонів переохолодженого легкозаймистого палива на орбіту, сказали троє людей.

Нагадаємо, Уран і Нептун вперше показали у справжніх кольорах. Планети мають однакові відтінки.

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