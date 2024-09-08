У Ермака появились два новых заместителя: кто ими стал

Сегодня, 8 сентября, президент Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

В частности, Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы Офиса президента.

Соответствующий указ №621/2024 от 8 сентября опубликован на сайте ОП.

"Назначить Верещук Ирину Андреевну замглавы Офиса Президента Украины", — говорится в указе.

В то же время Зеленский уволил с должности главу Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиту.

Указом главы государства он также назначен замглавы Офиса президента Украины.

"Одна из главных задач, которую передо мной ставит глава ОП, — обеспечить эффективную работу военных администраций, усилить коммуникацию и доверие между местными властями, громадами, предпринимателями и другими институтами на том уровне, который есть на Закарпатье", — прокомментировал Микита.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада со второй попытки уволила Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Уже тогда сообщалось, что Верещук без должности не останется – она перейдет в Офис президента и станет заместителем Андрея Ермака.

Накануне Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Офиса президента. Он подписал соответствующие указы

Согласно указам, которые утвердил глава государства, уволили:

заместителя главы ОП Юлию Соколовскую

заместителя руководителя ОП Алексея Кулебу

заместитель руководителя ОП Николая Точицкого

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