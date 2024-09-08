Зеленский назначил себе двух новых советников

Сегодня, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд назначений.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

В частности, указом №623/2024 назначен Александр Камышин советником президента Украины по стратегическим вопросам.

Указом №622/2024 назначен Дмитрий Литвин советником президента Украины по вопросам коммуникаций.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября назначила ряд новых руководителей министерств: МИД, Минстратегпрома, Минсреды, Министерства молодежи и спорта, Минагрополитики, Минкульта, Минветеранов и Мининфраструктуры.

Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в правительстве – в вечернем обращении 5 сентября он поблагодарил Верховную Раду за поддержку соответствующих кандидатур.

"И очень важно, чтобы правительственные институции сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – это подготовка будущего соглашения о вступлении", – сказал он.

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