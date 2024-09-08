Зеленський призначив собі двох нових радників

Сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський зробив низку призначень.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Зокрема, указом №623/2024 призначено Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань.

Указом №622/2024 призначено Дмитра Литвина радником президента України з питань комунікацій.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня призначила низку нових очільників міністерств: МЗС, Мінстратегпрому, Міндовкілля, Міністерства молоді та спорту, Мінагрополітики, Мінкульту, Мінветеранів та Мінінфраструктури.

Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни в уряді – у вечірньому зверненні 5 вересня він подякував Верховній Раді за підтримку відповідних кандидатур.

"І дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ", – сказав він.

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