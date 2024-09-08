Кофе дорожает на мировых рынках: цены бьют рекорды

Долговременные засухи в Бразилии провоцируют значительный рост цен на кофе по всему миру. Запасы кофе тоже сокращаются.

Об этом пишет gsminfo.com.ua

Самый популярный кофе – это робуста и арабика. За последнее время активный контракт на робусту вырос на 3.2%. Ее запасы стремительно уменьшаются. Аналогичная ситуация и с арабикой.

По предварительным подсчетам, ее запасы уже снизились на 34 тысячи мешков. Ситуацию усугубляет и тот факт, что одновременно с климатическими изменениями в Бразилии, производственные мощности уменьшил и Вьетнам.

Сегодня трейдеры активно наблюдают ситуацию. По предварительным прогнозам, нынешний урожай в Бразилии очень плохой, так что вероятно количество бразильского кофе на полках будет только уменьшаться. Поэтому его стоимость будет расти. Это касается как продукции в магазинах, так и готового кофе в заведениях.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные для здоровья способы его приготовления.

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