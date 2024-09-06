В Україні значно здорожчали молочні продукти: що буде далі з цінами

Спека та відключення світла вплинули на ціну.
Ціни на молочні продукти в Україні значно зросли через зниження виробництва молока та перебої з електропостачанням.
Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.
Так, пастеризоване молоко тепер коштує до 49,86 грн за літр, кефір — до 87,20 грн за кілограм, а сметана — до 190,57 грн за кілограм, що робить ці продукти менш доступними для покупців.
Тривалі відключення електроенергії, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, призводять до перебоїв у роботі систем вентиляції та охолодження на фермах.
Спека негативно позначається на продуктивності корів, які страждають від теплових ударів, що призводить до зниження обсягів виробництва молока. У результаті цього молокопереробні підприємства зіткнулися з істотним дефіцитом сировини.
Це спричинило збільшення закупівельних цін, що позначилося на вартості молочної продукції в магазинах. За інформацією Кухалейшвілі, ціни на основні молочні товари зросли на 20%.
Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.
А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.
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