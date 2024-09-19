В Днепре прогремел взрыв: что известно

Взрыв был слышен в пригороде.

В Днепре были слышны звуки взрыва.

Об этом сообщают местные паблики и корреспонденты "Общественного".

Речь идет о ситуации в пригороде. Там, по заявлению местных источников, работает ПВО.

Ранее Воздушные Силы ВС Украины сообщали о ракетной опасности с востока и зафиксировавшей группу "Шахедов":

к юго-востоку от Киева курсом на юго-запад;

на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;

на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;

юго-западнее Сум курсом на Харьковщину;

на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;

к северу от Николаева курсом к северо-западу.

Ранее 19 сентября часть страны тоже охватила воздушная тревога. Украинцев призвали перейти в укрытие. В зоне риска оказались 6 областей.

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