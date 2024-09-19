В Днепре прогремел взрыв: что известно

Взрыв был слышен в пригороде.
В Днепре были слышны звуки взрыва.
Об этом сообщают местные паблики и корреспонденты "Общественного".
Речь идет о ситуации в пригороде. Там, по заявлению местных источников, работает ПВО.
Ранее Воздушные Силы ВС Украины сообщали о ракетной опасности с востока и зафиксировавшей группу "Шахедов":
- к юго-востоку от Киева курсом на юго-запад;
- на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;
- на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
- юго-западнее Сум курсом на Харьковщину;
- на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
- к северу от Николаева курсом к северо-западу.
Ранее 19 сентября часть страны тоже охватила воздушная тревога. Украинцев призвали перейти в укрытие. В зоне риска оказались 6 областей.
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