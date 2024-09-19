В Дніпрі прогримів вибух: що відомо

Вибух було чутно у передмісті.

В Дніпро було чутно звуки вибуху.

Про це повідомляють місцеві пабліки та кореспонденти "Суспільного".

Йдеться про ситуацію у передмісті. Там, як заявляють місцеві джерела, працює ППО.

Раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу та групу "Шахедів", що зафіксували:

на південному сході від Києва курсом на південний захід;

на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;

на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщиникурсом на Дніпропетровщину;

на південний захід від Сум курсом на Харківщину;

на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;

на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.

Читайте також: