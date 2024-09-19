В Дніпрі прогримів вибух: що відомо

Вибух було чутно у передмісті.
В Дніпро було чутно звуки вибуху.
Про це повідомляють місцеві пабліки та кореспонденти "Суспільного".
Йдеться про ситуацію у передмісті. Там, як заявляють місцеві джерела, працює ППО.
Раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу та групу "Шахедів", що зафіксували:
- на південному сході від Києва курсом на південний захід;
- на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;
- на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщиникурсом на Дніпропетровщину;
- на південний захід від Сум курсом на Харківщину;
- на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
- на північ від Миколаєва курсом на північний захід.
Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.
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