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В Дніпрі прогримів вибух: що відомо

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В Дніпрі прогримів вибух: що відомо

В Дніпро було чутно звуки вибуху

Вибух було чутно у передмісті.

В Дніпро було чутно звуки вибуху.

Про це повідомляють місцеві пабліки та кореспонденти "Суспільного".

Йдеться про ситуацію у передмісті. Там, як заявляють місцеві джерела, працює ППО.

Раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ракетну небезпеку зі сходу та групу "Шахедів", що зафіксували:

  • на південному сході від Києва курсом на південний захід;
  • на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;
  • на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщиникурсом на Дніпропетровщину;
  • на південний захід від Сум курсом на Харківщину;
  • на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
  • на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

Раніше 19 вересня частину країни теж охопила повітряна тривога. Українців закликали перейти в укриття. У зоні ризику опинилися 6 областей.

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