РФ скидає бомби на житлові райони Харкова: є влучання у багатоповерхівки

У вівторок, 24 вересня, у Харкові сталася серія потужних вибухів. РФ скидає КАБи на густонаселений район міста. Сталися влучання у багатоповерхівки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - повідомив він.

Моніторингові канали писали про "прильоти" у місті. На місці удару видніється великий стовп диму. Втім, КАБи ще є у повітрі. Тим часом мер додав, що росіяни вдарили чотирьох адміністративних районах Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста", - наголосив Терехов.

Як повідомлялося, у Київській області лунали вибухи. Було зафіксовано рух ворожих БпЛа.

Читайте також: