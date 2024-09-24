РФ скидає бомби на житлові райони Харкова: є влучання у багатоповерхівки

У місті сталися "прильоти".
У вівторок, 24 вересня, у Харкові сталася серія потужних вибухів. РФ скидає КАБи на густонаселений район міста. Сталися влучання у багатоповерхівки.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - повідомив він.
Моніторингові канали писали про "прильоти" у місті. На місці удару видніється великий стовп диму. Втім, КАБи ще є у повітрі. Тим часом мер додав, що росіяни вдарили чотирьох адміністративних районах Харкова.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста", - наголосив Терехов.
Як повідомлялося, у Київській області лунали вибухи. Було зафіксовано рух ворожих БпЛа.