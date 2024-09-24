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РФ скидає бомби на житлові райони Харкова: є влучання у багатоповерхівки

РФ скидає бомби на житлові райони Харкова: є влучання у багатоповерхівки

Вибухи в Харкові. / Фото: Associated Press

У місті сталися "прильоти".

У вівторок, 24 вересня, у Харкові сталася серія потужних вибухів. РФ скидає КАБи на густонаселений район міста. Сталися влучання у багатоповерхівки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - повідомив він.

Моніторингові канали писали про "прильоти" у місті. На місці удару видніється великий стовп диму. Втім, КАБи ще є у повітрі. Тим часом мер додав, що росіяни вдарили чотирьох адміністративних районах Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста", - наголосив Терехов.

Як повідомлялося, у Київській області лунали  вибухиБуло зафіксовано рух ворожих БпЛа.

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