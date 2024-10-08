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Чи буде Україна в НАТО: Гарріс ухилилась від прямої відповіді

Чи буде Україна в НАТО: Гарріс ухилилась від прямої відповіді

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Водночас Гарріс заявила, що не буде зустрічатися із Путіним для переговорів.

Віце-президентка США та кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс не відповіла прямо, чи буде Україна у НАТО.

Про це пише CBS News.

Гарріс запитав, чи підтримує вона розширення Північноатлантичного альясу, приєднавши України. На що вона не змогла прямо відповісти: "Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії".

Також вона сказала, що не буде зустрічатися на двосторонній основі з Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Україна має сказати про майбутнє України. Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - додала Гарріс.

Нагадаємо, словацький прем'єр Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду.

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