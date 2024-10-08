Чи буде Україна в НАТО: Гарріс ухилилась від прямої відповіді

Водночас Гарріс заявила, що не буде зустрічатися із Путіним для переговорів.

Віце-президентка США та кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс не відповіла прямо, чи буде Україна у НАТО.

Про це пише CBS News.

Також читайте В Україні оголосили нетипову повітряну тривогу: мапа

Гарріс запитав, чи підтримує вона розширення Північноатлантичного альясу, приєднавши України. На що вона не змогла прямо відповісти: "Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії".

Також вона сказала, що не буде зустрічатися на двосторонній основі з Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Україна має сказати про майбутнє України. Н е буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - додала Гарріс.

Нагадаємо, словацький прем'єр Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду.

Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камалою Гарріс

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.