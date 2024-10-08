Чи буде Україна в НАТО: Гарріс ухилилась від прямої відповіді

Водночас Гарріс заявила, що не буде зустрічатися із Путіним для переговорів.
Віце-президентка США та кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс не відповіла прямо, чи буде Україна у НАТО.
Про це пише CBS News.
Гарріс запитав, чи підтримує вона розширення Північноатлантичного альясу, приєднавши України. На що вона не змогла прямо відповісти: "Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії".
Також вона сказала, що не буде зустрічатися на двосторонній основі з Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні.
"Україна має сказати про майбутнє України. Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - додала Гарріс.
Нагадаємо, словацький прем'єр Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду.
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