Курс валют на 8 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар немного опустился.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 8 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро уменьшился на 11 коп. С лотой – также потерял 11 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро – 45,22 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,46 (-11 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
- "Ощадбанк" – 45,05-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,00-45,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,90-45,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
- "Ощадбанк" – 10,00-10,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,35-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.
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