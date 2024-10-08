Курс валют на 8 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 8 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро уменьшился на 11 коп. С лотой – также потерял 11 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,22 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,46 (-11 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн

"Ощадбанк" – 45,05-46,00 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,00-45,90 грн

"Укрэксимбанк" – 44,90-45,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн

"Ощадбанк" – 10,00-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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