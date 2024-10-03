Что будет с курсом доллара в октябре: прогноз главы НБУ

Украинцам в ближайшее время не стоит ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

Такой прогноз сделал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, Украина продолжает соблюдать режим управляемой гибкости курса

" Это считается лучшим решением в текущих условиях постоянного структурного дефицита валюты", — считает глава НБУ.

Он добавил, что валютно-курсовая политика НБУ и дальше будет направляться на сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке.

"Это важно для выполнения нашей ключевой задачи: сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к цели 5% в ближайшие годы. Для этого НБУ продолжит активно действовать на рынке: будет компенсировать дефицит валюты и контролировать курс во избежание резких колебаний ", — отметил Великолепный.

Отметим, курс гривны в сентябре находился под пристальным вниманием Национального банка Украины.

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