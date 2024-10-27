На дні океану виявили моторошну знахідку: що шокувало вчених

Моторошна знахідка на дні океану. Вчені виявили у морських глибинах нові форми життя. Крім мікробів і вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища, там також живуть ще одні тварини.

Кого вчені знайшли на дні океану і що їх шокувало найбільше – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Світовий океан вивчений всього на 7%, кажуть вчені. І це зовсім не дивно, адже досліджувати морські глибини досить складно. Однак попри це, нещодавно вчені виявили на дні океану нові форми життя. Крім мікробів і вірусів, там також живуть гігантські черв’яки.

Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Schmidt Ocean Institute торік. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Communications. Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварин у заповнених рідиною неглибоких порожнинах на дні океану, в зоні глибоководних гідротермальних джерел.

"Команда вчених виявила кишені, заповнені гідротермальною рідиною, на глибині 2515 метрів під океаном, використовуючи дистанційно керований апарат (ROV). Під час дослідження вони просвердлили отвори в морському дні та підняли скельні плити. На їхній подив, у цих кишенях виявилися дорослі трубчасті хробаки", - йдеться в повідомленні.

Ці істоти мали рекордно великі розміри: 20 і 50 сантиметрів, залежно від виду. У одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців та двох самок одного виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном.

Таємниці Червоного моря

Однак, це не єдина знахідка вчених, яка шокувала суспільство за останні місяці. Дослідники нарешті опустились на дно Червоного моря та зробили жахливе відкриття! Ця водойма є прекрасним місцем, і його назва влучна, тому що походить від сезонного червоного цвітіння водоростей. Однак, якщо зануритися глибше, це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти "басейни смерті" на дні моря.

Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб "поїсти нещасних".

Життя зародилось на морському дні

Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в Університеті Маямі, сказав, що вивчення басейнів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на Землі, і навіть потенціал життя на інших планетах.

Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря – такі як креветки, черв'яки та молюски – не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими.

Цунамі і землетруси

Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси.

Їхні висновки свідчать про те, що за останні 1 000 років великі повені, спричинені сильними дощами, відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі – приблизно раз на 100 років.

Знахідки на дні Чорного моря

Однак, на морському дня дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема в березні цього року турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують IV століттям до нашої ери – XII століттям нашої ери, пише Arkeonews.

Науковці працювали на глибині чотирьох метрів

Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки було розкидано площею близько двох тисяч квадратних метрів.

Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися у хорошому стані – одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводних досліджень вважають, що це пов'язано з особливим складом місцевої води.

Щороку центр здійснював десятки експедицій на дно моря, а вчені з усього світу вишикувалися в чергу за можливість попрацювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою.

Особливості Чорного моря

Чорне море відрізняється від інших морів та океанів тим, що 87% самого моря заповнені сірководневим шаром, розповідає у коментарі “Крим. Реалії” колишній директор Чорноморського центру підводних досліджень Сергій Воронов.

Там немає ні кисню, ні флори та фауни – тих факторів, які негативно впливають на те, що тоне в морі. Отже, у водах Чорного моря є всі умови для природної консервації і всі, навіть античні кораблі, в цілому вигляді зберігаються на дні моря.

Окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень. Що трапилося з майном, яке не встигли вивезти – достеменно невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні цінності на територію Російської Федерації, у тому числі в Дагестан і Чечню.

Також він каже, що під час будівництва Кримського мосту російські археологи дістали з дна величезну кількість цінностей. Де вони зараз – невідомо.

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